Sindaco accoglie migranti: "Albergo? No, poi ne arrivano altri 10"

22 settembre 2023 a

a

a

In collegamento con David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 22 settembre, Paolo Polidori, il sindaco di Muggia (un comune di 12mila abitanti in Friuli-Venezia Giulia), ha raccontato di aver accolto due migranti minori non accompagnati in una struttura senza acqua e luce: "Se non ci sono strutture in convenzione io devo vedere se ci sono alberghi, e una stanza d'albergo costa 200 euro a notte. Io non spendo 290 euro a notte per questi cittadini. Visto che la legge mi impone di prenderli in affidamento, altrimenti è abbandono di minore, ho deciso quindi di guardare se ci sono delle strutture del Comune, che non siano operative, quindi non utilizzato, perché non li porto all'interno dell'aula del Consiglio comunale. è una situazione di emergenza. Quindi ho dato loro delle brandine e i servizi igienici, il minimo indispensabile".

"Può ascoltare o ha solo da insegnarci?". Ira di Bandecchi: asfalta il sindacalista in diretta

Qui l'intervento del sindaco Polidori a L'aria che tira

David Parenzo però lo interrompe: "Ci mancherebbe sindaco, ha dato le brandine mica li ha portati al Grand Hotel di Londra. Io francamente caro sindaco per due minori dall'Afghanistan non accompagnati un paio di notti in un albergo le avrei pagate. Capisco tutto, però....". E Polidori replica: "Il Comune non stampa soldi. E se si ripete? Vengono in dieci per dieci giorni. Se cominciano a venirne 10, i soldi il Comune non ce li ha". "A me sembra incredibile che il sindaco dica queste cose, che li ospita un po' scomodi così non tornano più. Sarò buonista io...", conclude il conduttore.