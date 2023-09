Uomini e donne, "cercava sesso". Maria De Filippi a bocca aperta

22 settembre 2023 a

Il dramma è sempre di casa a Uomini e Donne. L’ultima puntata non ha fatto eccezione, con Maria De Filippi che ha aperto lo studio di Canale 5 a una vecchia conoscenza del programma: si tratta di Silvio, che in passato è stato uno dei corteggiatori della sempiterna Gemma Galgani. Quest’ultima sta approfondendo la conoscenza con Maurizio, ma stavolta è stata costretta a fare un tuffo nel passato.

La dama torinese ha accusato Silvio di essere il vero responsabile della fine della loro frequentazione: “Tu cercavi sesso mentre io volevo il romanticismo”. “Sesso? Sto facendo un segno a Maurizio, che può stare tranquillo perché non succederà nulla in albergo”, ha replicato l’ex corteggiatore. Insomma, anche a distanza di tempo i due sono ancora in conflitto: sarà interessante vedere se Silvio diventerà una presenza fissa e in che modo si interfaccerà con Gemma e la sua nuova conoscenza.

Dal canto suo Maurizio è rimasto impassibile di fronte allo scontro tra la dama e l’ex corteggiatore: probabile che non voglia farsi coinvolgere nelle dinamiche passate, ma che piuttosto preferisca concentrarsi sul suo attuale rapporto con Gemma. Maurizio però non sembra convincere gli opinionisti: sia Tina Cipollari che Gianni Sperti sono dell’idea che il cavaliere è interessato soprattutto alla visibilità che può dargli Gemma.