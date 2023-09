Tale e Quale, "Loretta Goggi non sopporta Malgioglio": come si è tradita

23 settembre 2023 a

La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è stata un successo. Il format è ormai rodato, così come è una garanzia Carlo Conti alla conduzione. In giuria l’aggiunta di Cristiano Malgioglio è stata certamente un plus: al suo fianco ci sono Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ad aggiudicarsi la prima puntata è stato Luca Gaudiano, che si è cimentato in una eccellente imitazione di Tiziano Ferro.

Gli spettatori hanno prestato molta attenzione anche alle nuove dinamiche in giuria: “La Goggi non sopporta Malgioglio - ha twittato Giuseppe Candela - si capisce chiaramente. Ma Cristiano ha dato una botta di vita a questa giuria”. Nei commenti è partita una discussione: “La Goggi ha paura che le rubi il primato nella giuria”, ha scritto un utente. “Di sicuro, da quando c’è Malgioglio, il programma ha maggiore seguito (e sprint). Ha giovato anche a Panariello, dandogli una serie di spunti. La Goggi dovrebbe essere un po’ più critica”, ha commentato un altro utente.

In generale l’opinione su Tale e Quale Show è molto positiva, anche da parte di Candela, che lo ha definito uno spettacolo “pulito che funziona sempre bene. E va detto che Conti ha un cast quasi nip, senza nomoni e senza polemiche”. Insomma, la prima puntata della nuova edizione è stata promossa a pieni voti.