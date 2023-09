Ferilli-Littizzetto, volano stracci: "Mi ammazzo!", "Str***, mi sono rotta una rotula"

24 settembre 2023 a

Come sempre e più di sempre. Riparte Tu si que vales, la nuova stagione è iniziata nella serata di ieri, sabato 23 settembre, rigorosamente su Canale 5. Fuori Belen Rodriguez e Teo Mammucari, confermatissima al contrario Sabrina Ferilli, la vulcanica attrice romana legatissima a Maria De Filippi.

E la Ferilli è il consueto fiume in piena. Dà spettacolo, fa "caciara". Per esempio quando è tornato Giovannino, il mitico volto del programma che nel corso delle scorse edizioni ha sempre battibeccato con Sabrine. Giovannino si è presentato a bordo dell'hoverboard, il tutto dopo che si era udito il consueto rumore di "passettini" che lo introduce.

Insomma, riecco Giovannino. E la De Filippi a quel punto ha provato a coinvolgere Sabrina Ferilli, la quale però era di tutt'altro avviso. Nel dettaglio, ha provato a convincerla a salire a bordo dell'hoverboard, incassando un secco rifiuto: "No, mi ammazzo", ha tagliato corto la Ferilli. Giovannino da par suo continuava ad insistere affinché si cimentasse sul peculiare mezzo. E così, ecco che la Ferilli tirato in mezzo Luciana Littizzetto: "Ma perché non chiami lei, Luciana?". "Ma che str***, mi sono appena rotta una rotula", la ha gelata la Littizzetto. E lo spettacolo continua.