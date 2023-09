Tg1, effetto-Napolitano: lo strano caso della prima serata del venerdì sera

Klaus Davi 24 settembre 2023 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in tv

CHI SALE (“Tg1”)

Fra tutti gli speciali su Giorgio Napolitano trasmessi venerdì in prima e seconda serata, il risultato migliore l’ha conseguito l’edizione straordinaria del Tg1 delle 20 col 21.9% di share e 3.741.000 spettatori. Un dato comunque non eclatante per il tg di Gianmarco Chiocci rispetto alle medie abituali: per capirci, giovedì sera aveva fatto il 22.6%, mercoledì il 24.2%, martedì il 23.1%, lunedì il 24.4%, superando spesso il 25% in estate. Il racconto della vita e della morte del Presidente Emerito ha fatto quindi perdere ascolti e non di poco all’ammiraglia Rai. Anche il Tg2 delle 20.30, spesso oltre il 6%, si è dovuto accontentare del 5.2%. Ha retto bene invece il Tg La7 delle 20 col 6.3%.

CHI SCENDE (“Gli Speciali su Napolitano”)

Se i tg in qualche modo si sono “salvati”, a pagare lo scotto del tiepido interesse della platea televisiva per la morte dell’ex Presidente Napolitano sono stati gli approfondimenti dei telegiornali. Lo speciale del Tg2 ( in onda fino alla 22 circa) si è fermato al 2.7% di share (quando invece Tg2 Post segna spesso il 5%) mentre Linea Notte ha ottenuto solo l’1.6%. Vero che Monica Giandotti è partita alle 22 andando avanti fino a notte fonda, ma siamo molto sotto le medie del format che per esempio mercoledì raggiungeva l’8.6%.