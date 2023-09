Reazione a Catena, "ignoranti": errore clamoroso, occhio a questa scritta

24 settembre 2023 a

La puntata di Reazione a Catena di domenica 24 settembre è terminata con una bella vittoria da parte dei Rompicapo. I tre nuovi e giovani campioni - Matteo, Giulio e Luca - hanno superato la sfida con gli Sbocciati e si sono conquistati il diritto di giocare all’Ultima Parola. Arrivati allo step conclusivo con un montepremi pari a 124mila euro, nel corso della sfida la cifra si è ridotta in maniera notevole.

Dopo una serie di dimezzamenti, i Rompicapo hanno giocato per 3.875 euro in gettoni d’oro e sono riusciti a vincerli, indovinando la parola giusta: si trattava di “fantasia”, che ben si incastrava con “ali” e “voglia”. Nel corso della puntata non è però sfuggito ad alcuni telespettatori un errore collegato a Freddie Mercury: il nome del celebre frontman dei Queen è stato clamorosamente sbagliato, dato che è stato scritto “Freddy”. Una gaffe che è stata subito fatta notare sui social.

Altro elemento di curiosità è stato rappresentato dagli Sbocciati, la squadra avversaria composta da Valentina, Serena e Stefano e così chiamata per la passione per le bocce dei suoi membri. Marco Liorni in sede di presentazione ha sottolineato comete due signore siano abituate alle competizioni, avendo raccolto la bellezza di 29 medaglie nei tornei di bocce.