Del Debbio gela Bandecchi: "Risse? Questa come me la spieghi"

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato ospite a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico di Mediaset condotto da Paolo Del Debbio. Il primo cittadino è salito alla ribalta per via di una rissa sfiorata contro il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Celestino Cecconi durante un Consiglio comunale. Bandecchi, fermato dagli agenti di polizia presenti in aula, è stato poi iscritto nel registro degli indagati dalla Procura locale.

Come ricorda lo stesso Del Debbio, le risse si sono già viste all'interno delle sedi istituzionali. "Questa come me la spieghi? Non è la prima volta che si vede qualcosa del genere - sottolinea il conduttore - Mi impressiona però la ripetizione: prima in consiglio comunale, poi con il suo portavoce...". Bandecchi, dal canto suo, cerca di minimizzare l'accaduto, ricordando di essere stato lui stesso vittima di un'aggressione. "Le immagini sono chiare - spiega il sindaco - C'è un signore che viene fermato da due persone e mi viene addosso. E io semplicemente gli domando che cosa vuole".

Secondo Bandecchi, da primo cittadino aveva diritto di parola senza alcuna interruzione. "Se mi alzo verso di qualcuno e comincio a insultarlo, qualcuno mi porterà via - sostiene il sindaco - In quel Consiglio comunale c'è un signore che, evidentemente non soddisfatto delle mie parole, si permette però di dirmi che sono un pagliaccio e un criminale. Ci sono delle leggi in Italia che tutelano il diritto del sindaco a non essere interrotto, in determinate circostanze. Io non ho interrotto gli altri".