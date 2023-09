Fuori dal coro, che fine ha fatto "Lady Golpe": bomba da Mario Giordano

28 settembre 2023 a

Donatella Di Rosa, meglio nota come Lady Golpe, è stata protagonista della rubrica di Fuori dal Coro "Ladri di case". La donna divenne nota negli anni '90, quando rivelò ai magistrati l'esistenza di un piano segreto per sovvertire lo Stato. Per la Cassazione una bufala, che le costò due anni di reclusione per calunnia.

Sentita da un inviato della trasmissione di Mario Giordano, Lady Golpe al telefono dice: "Wanna Marchi non è spu**anata come me". Il programma, in particolare, la accusa di avere occupato abusivamente una casa. "Io non mi sono mai nascosta e non lo farò mai nella vita - dice ancora lei -. Sono una poveraccia che si è beccata una condanna. Il mio non è solo un reato di parola, ma è un reato che non mi sarebbe neanche dovuto essere attribuito. E dopo 30 anni mi creda che fa male".

All'epoca, la Di Rosa si guadagnò una certa notorietà, finendo anche su alcune copertine della rivista Playmen, precedute da un libro autobiografico. A seguire ebbe una breve attività come fotomodella e personaggio televisivo. "Oggi è un'occupatrice seriale di case, l'avevamo già incontrata qualche mese fa, quando occupò la casa di Giuseppe a Roma", racconta infine l'inviato nel servizio.