Otto e Mezzo, Gruber gela Santoro: "Michele scusami ma non è così"

28 settembre 2023 a

Michele Santoro si scatena a Otto e Mezzo. Prima annuncia di fatto la sua discesa in campo per le Europee con un movimento che strizza l'occhio a Mosca. Poi inizia la sua propaganda filo-russa: "Io sinceramente guardo i tg e vedo che si parla spesso della guerra. Si parla tanto delle operazioni militari, si parla tanto dei combattimenti e si parla tanto anche dei missili". E qui arriva il duro attacco: "Si sente sempre parlare di un missile che cade su un mercato e poi dopo poco tempo non si sa più nulla. Anzi si dice che non sono stati i russi ma che è stato un errore...".

Qui interviene Lilli Gruber che gela con poche parole l'ex teletribuno: "Scusami Michele ma tu stai parlando anche della propaganda. Sai bene che prima c'è la guerra combattuta e poi c'è quella di propaganda. Non sono d'accordo su questo".

Infine Santoro parla anche della sua visione della tv di oggi e anche qui è durissimo: "Non vogliono le trasmissioni come le facevo io. Potrebbero avere un effetto destabilizzante, rompere un certo equilibrio del sistema. Quasi tutta chiacchiera. Si dicono sempre le stesse boiate. Oggi manca l’apertura verso l’altro. Una volta si analizzavano anche i risultati. Ora come vanno vanno". Insomma, manca, secondo Santoro, uno spazio dove diffondere la propaganda pro-Putin.