Stasera Italia, Tremonti spegne la Serracchiani: "Prendevano soldi per non lavorare"

Il Pd continua a tifare per il reddito di cittadinanza. I dem non si rassegnano e ora inseguono i Cinque Stelle pure sul reddito ai fannulloni. A Stasera Italia, Debora Serracchiani mette nel mirino il governo proprio per aver cancellato l'assegno fortemente voluto dal Movimento prima di Di Maio e ora di Conte. "Il tema sono le politiche attive del lavoro", afferma la Serracchiani difendendo chi protesta per ottenere ancora il reddito grillino.

Ma in studio la dem trova Giulio Tremonti che smonta una vola e per tutte la teoria della necessità di un reddito di cittadinanza a pioggia e per tutti coloro che non lavorano: "La via giusta è aiutare chi ha bisogno ma anche far lavorare chi, non avendo bisogno, aveva un incentivo a non lavorare".

La Serracchiani incassa il colpo. Intanto sul fronte dei dati sull'occupazione si registra una crescita negli ultimi mesi che coincide proprio con la stretta sul reddito da parte del governo. Ma un altro dato è emerso proprio in queste ore che testimonia quanti danni ha fatto l'Rdc sul mercato del lavoro: buona parte di coloro che percepivano il reddito non si sono messi alla ricerca di un lavoro. Ma non chiamateli fannulloni...