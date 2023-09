Senaldi smonta le balle della sinistra: "Governo tecnico? La Meloni lo sfotte, non lo agita"

30 settembre 2023 a

Si parla della eventualità paventata dalla sinistra di un governo tecnico da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 29 settembre e Pietro Senaldi commenta: "Non credo innanzitutto che ci siano i numeri per un governo tecnico, perché poi chi lo sostiene?", si chiede il condirettore di Libero. Che prosegue: "Ci deve essere il Parlamento che lo sostiene a meno che non si faccia senza il voto del Parlamento, cosa che ormai non mi stupirebbe", ironizza Senaldi. "E secondadiamente, non credo neanche che sia la soluzione perché non è che i governi tecnici abbiano lasciato meglio l'Italia", prosegue.

"Non credo ci siano i numeri per un governo tecnico e non credo che sia la soluzione"@PietroSenaldi interviene a #StaseraItalia pic.twitter.com/HzvSuYC85j — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 29, 2023

"Ma tu non credi a quello che sostiene Angelo Bonelli? Non credi che Giorgia Meloni stia agitando il governo tecnico?", lo interrompe Porro. "La Meloni lo sfotte e non lo agita assolutamente", ribatte Senaldi. "Credo anzi che la Meloni stia prendendo molta sicurezza, credo che sia consapevole che siamo in una campagna elettorale durissima e lunghissima". "E credo", conclude, "che sia intenzionata a vincerla e una volta vinta a veleggiare fino alla fine della legislatura".

Del resto è stata la stessa Meloni a mettere a tacere la sinistra: "È la speranza dei soliti noti, ma temo che questa speranza non si tradurrà in realtà. Voglio tranquillizzare: il governo sta bene, la situazione è complessa ma l’abbiamo maneggiata con serietà". "E poi un governo tecnico da chi dovrebbe essere sostenuto, da quelli del superbonus?", ha aggiunto la premier. "Quello sì sarebbe un problema per i conti. So leggere la politica e so leggere la realtà: la sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo",