Sandra Milo in lacrime: "E' morta", anche la Toffanin sconvolta

Il lutto di Sandra Milo esplode in studio a Verissimo, su Canale 5. L'attrice già musa di Federico Fellini, 90 anni splendidamente portati, per un attimo lascia da parte la sua consueta leggerezza per mettersi a nudo, intervistata da Silvia Toffanin.

La conduttrice non nasconde ai telespettatori il momento particolarmente difficile e doloroso della sua celebre ospite. "Oggi però sei in una fase complicata perché tua sorella purtroppo non c'è più. La tua unica sorella...".

L'attrice, indimenticabile interprete di classici del nostro cinema del Dopoguerra come Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini, Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli e 8 e mezzo di Fellini, non si nasconde e in lacrime ricorda: "E' una cosa strana perché ci telefonavamo tutti i giorni, appena potevamo ci vedevamo". "C'eravamo l'una per l'altra", prosegue la Milo, visibilmente commossa. La Toffanin rivela che la donna aveva avuto gravi problemi di salute che l'hanno poi portata a spegnersi. "Da ragazzina - le affettuose parole di Sandra - era molto forte, mi difendeva sempre. Lei era capace di affrontare tutto e tutti".

Oggi, nonostante gli inevitabili guai legati all'età, Sandra Milo si dimostra in forma eccezionale anche se con la Toffanin trova il modo di scherzare, sottolineando il suo problema con la sciatica: "Mi fa molto male la gamba qua". E quando la padrona di casa, con premura, le consiglia di riposarsi, l'attrice, tra le ultime "Dive" dell'epoca d'oro del nostro cinema, la ricopre di elogi: "Sono sempre tanto felice di venire qua, sei una ragazza così dolce. Io le vedo tutte le tue interviste, te sei una che si interessa davvero alle persone. Ed è bellissimo stare qua con te, tante donne fanno questo lavoro, ma tu lo fai con una cosa in più".