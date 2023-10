Stasera Italia, Minzolini sì ma... Pier Silvio ribalta subito tutto

02 ottobre 2023 a

Secondo alcune indiscrezioni riportate sul sito di Davide Maggio, a Stasera Italia Weekend, la trasmissione dell’access prime time del fine settimana di Rete 4 condotta da Augusto Minzolini, i "lavori sono ancora in corso". L'esordio del programma infatti sembrava "non soddisfacesse Mediaset non soltanto dal punto di vista degli ascolti" e così l'azianda ha deciso di affiancare a Minzolini la giornalista Safiria Leccese. Ora però "è di nuovo tornata la conduzione singola". Cosa bolle in pentola?

Lo scorso 16 settembre il conduttore annunciava ai telespettatori l'arrivo a Stasera Italia Weekend della Safiria ; "Al mio fianco una sorpresa che mi accompagnerà in tutta questa avventura". E Davide Maggio scrive che era proprio stata "chiamata dall’azienda 'in soccorso' del giornalista, apparso – a parer nostro (ma evidentemente anche di Pier Silvio e Co.) – tutt’altro che brillante nelle vesti di conduttore. Dagospia riferì che Minzolini non prese di buon grado la 'ridimensionata'".

Tant'è. Dopo soli due fine settimana di conduzione in coppia, da sabato 30 settembre Safiria Leccese è sparita. Di lei "non vi è più traccia né il giornalista ha motivato ai telespettatori di Rete 4 la 'dipartita' della collega". Tutto tace. Ma la "sensazione, molto forte", conclude Davide Maggio "è che Stasera Italia Weekend sia un cantiere più che aperto e non si escludono nuove (ri)soluzioni in vista". Vedremo cosa succederà.