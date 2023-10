Otto e Mezzo, "vedo Lilli Gruber che batte": come la becca Mentana

02 ottobre 2023 a

“Vedo Lilli Gruber che batte nervosamente…”. Così Enrico Mentana ha interrotto Milena Gabanelli, che si stava dilungando più del solito con la sua “Dataroom” in coda al Tg di La7. Erano appena scattate le 20.34 quando il direttore ha deciso di intervenire, dato che aveva già sforato i tempi. Prima di chiudere ha però dato i risultati delle partite delle 18.30 del campionato di Serie A e ha annunciato gli ospiti di Otto e Mezzo: al tavolo della conduttrice è il turno di Italo Bocchino, Alessandro De Angelis, Rosi Braidotti e Beppe Severgnini.

Nel corso del Tg di La7 è stato reso noto l’ultimo sondaggio realizzato da Swg sulle intenzioni di voto. La sinistra sarà rimasta sorpresa, per non dire delusa da quanto è emerso: Fratelli d’Italia non solo continua ad essere per distacco il primo partito italiano, ma sta anche crescendo. Negli ultimi sette giorni Fdi è salito dello 0,4, affermandosi al 29,1% e allargando la forbice che lo separa dal Pd, che invece è sceso al 19,5% (-0,3). Evidentemente gli attacchi dei gufi che tifano crisi finanziaria e governo tecnico e delle toghe che dichiarano illegittimo il decreto immigrazione non sono abbastanza per scalfire il partito della premier.

Al terzo posto resta il Movimento 5 Stelle, che si è ormai arenato da mesi. L’effetto della leadership di Giuseppe Conte è svanito da un pezzo, come si evince dal 16,7% dei grillini, che in una settimana hanno perso lo 0,2. Non va tanto meglio alla Lega, che soltanto sette giorni fa aveva rivisto la doppia cifra: una soglia psicologica preziosa, ma adesso il partito di Matteo Salvini è tornato al 9,8% (-0,3).