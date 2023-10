La Fagnani "umilia" Raoul Bova: "L'ha capita?", gelo a Belve

04 ottobre 2023 a

C'è un momento, nell'intervista di Francesca Fagnani a Raoul Bova, su Rai 2, che sta diventando virale sui social. Ed è un "bignamino" perfetto dello stile caustico, affilato, sottilmente cattivissimo con cui la padrona di casa di Belve è solita stuzzicare i suoi ospiti. Anche questo, in fondo, è un modo per strappare loro risposte altrettanto dirette. E, se possibile, scorrette.



"Lei da spettatore ha detto che adora i film romantici e che il suo film preferito è Rocky", sottolinea la Fagnani, prima di colpire l'attore romano sotto la cintura: "L'ha capita la trama?". Bova ascolta sgrana gli occhi, resta un attimo interdetto e poi accenna una risposta, subito strozzata però da una risata. Ha capito di essere stato sbeffeggiato simpaticamente dalla Fagnani, che infatti ora se la ride di gusto.

L'intervista all'interprete di Piccolo grande amore, La finestra di fronte e Immaturi, peraltro, ha registrato altri passaggi piuttosto piccanti. Nel 2013, ricorda il 52enne, smentì di essere omosessuale, come sostenevano alcune malelingue. "Diciamo che in quel periodo non si ha la lucidità per dire sempre delle cose esatte. Ho semplicemente smentito quello che si diceva su di me. Molti parlano di questo lato un po' così, ma ognuno la pensa come vuole". Polemica chiusa, insomma.

Sembrano esserci ancora tensioni, invece, con Annamaria Bernardini de Pace, madre della sua ex moglie Chiara Giordano. Bova la lasciò per Rocio Munoz Morales ma prima il grande avvocato scrisse una lettera di fuoco alludendo proprio all'ormai ex genero. "Sono cose che fanno le persone che hanno un grosso dolore - ha spiegato a Belve Raoul -, cercano di sfogare con la rabbia attraverso qualsiasi mezzo per danneggiare l’altro, pensando che il dolore poi si attenui. Ma penso che alla fine sia un boomerang, il dolore torna indietro".