Myrta Merlino, minacce in diretta a Pomeriggio 5: "Ti ammazzo"

Chissà se il confronto a sorpresa tra Piazzolla e Rigau basterà per alzare gli ascolti di Pomeriggio 5, che è in grossa difficoltà da questo punto di vista, tanto che già circolano voci su un possibile “siluramento” di Myrta Merlino. Quest’ultima ha provato a correre ai ripari con una puntata vecchio stile, che il pubblico di Barbara d’Urso potrebbe aver apprezzato. In studio Javier Rigau, finto marito di Gina Lollobrigida, ha addirittura minacciato di morte Andrea Piazzolla, ex factotum dell’attrice.

“Io ti ammazzo”, he esclamato. Lo studio è piombato nel caos, descritto così da Dagospia: "Ed è subito teatrino tra urla, insulti e audio fatti ascoltare dal cellulare. Servirà a risollevare gli ascolti del programma dopo l’ennesimo tracollo di ieri? Intanto portate i sali a Pier Silvio Berlusconi: il ‘nuovo’ Pomeriggio 5 è diventato ‘Live - Non è Myrta Merlino’”. Il sito di Roberto D’Agostino non è l’unico ad aver tirato in ballo il numero uno di Mediaset: sui social sono tanti i messaggi che si chiedono come avrà reagito Pier Silvio dinanzi allo “spettacolo” andato in onda a Pomeriggio 5, che sapeva tanto di “restaurazione” dell’epoca dursiana.

Sempre Dagospia negli scorsi giorni aveva elencato le varie ipotesi su cosa potrebbe decidere di fare Mediaset con un programma ancora più in difficoltà dell’anno scorso con il passaggio dalla d’Urso alla Merlino. Si parla addirittura di una possibile chiusura della trasmissione o di un ulteriore cambio radicale di formula, dato che ad oggi è rimasto un ibrido che non è riuscito a risalire negli ascolti. “Nei corridoi Mediaset - scrive Dagospia - aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato risposta: come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino? Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari…”.