Striscia la Notizia, bomba su Lapo Elkann: "Ha un problema"

Tra i bersagli prediletti di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, da anni c'è Lapo Elkann, il rampollo della famiglia Agnelli, spesso al centro di servizi taglienti o dissacranti.

E così ecco che nella puntata del tiggì ideato da Antonio Ricci di sabato 7 ottobre, Lapo è tornato nel mirino della redazione. In questo caso non ha commesso nulla di nuovo, si tratta di una sorta di "compilation". Già, perché Striscia spiega: "Lapo Elkann ha un problema coi parcheggi". Parcheggi "creativi" (e irregolari) che gli sono valsi diversi tapiri.

Presentando il servizio, Striscia spiega: "Il codice della strada non è proprio il suo forte! Per questo, il rampollo di Casa Fiat ha ricevuto tre dei suoi sei trofei di Striscia la Notizia. Uno di questi era a fantasia pied-de-poule, come anche la macchina posteggiata in divieto di sosta. Il video con il meglio delle consegne", concludono. Dunque una sorta di "the best of" di Lapo Elkann, quasi a ricordargli che Striscia è sempre sulle sue tracce.

Striscia la Notizia punge Lapo Elkann: il video