Hamas, Edward Luttwak: "Ecco il loro manifesto, sono dei neonazisti"

Edward Luttwak, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata dell'11 ottobre, spiega chi sono i terroristi di Hamas, che non hanno nulla a che fare con i palestinesi: "Hamas nega l'identità palestinese. Sono contro la nazionalità palestinese perché sono contro tutte le divisioni nel mondo islamico". Hamas, infatti, aggiunge il politologo americano, "è contro la Olp perché sono palestinesi, quindi nazionalisti e non uniti nell'Islam, e perché includono i cristiani".

E ancora, sottolinea Luttwak, "il terrorismo di Hamas non è palestinese. In 130 anni di guerre e guerriglie e attentati non c'è masi stato un attacco deliberato che uccide bambini".

I terroristi di Hamas si nascondono in Israele



"La radice del problema è l’incomprensione su chi sia Hamas", sottolinea Dror Eydar, ambasciatore di Israele in Italia dal 2019 al 2022, intervenuto durante il programma Gli inascoltabilì su Radio Roma Sound Fm90. "Hamas ha uno statuto, un manifesto politico e religioso che quando ero ambasciatore lo abbiamo tradotto in italiano. È molto importante leggere questo manifesto perché ci sono due principi: impegno totale per la distruzione di Israele e impegno totale religioso per uccidere gli ebrei ovunque si trovino. Io come storico conosco solo un altro documento scritto circa 100 anni fa in tedesco, e chiunque legga lo statuto di Hamas capisce che è un’organizzazione neonazista". Quindi, conclude, "combattere Hamas è come combattere la Germania nazista. La guerra contro Hamas non è solo una lotta di Israele, ma di tutto l’Occidente perché Israele è il primo avamposto nella difesa della civiltà occidentale. Sanno che siamo la porta verso l’occidente, dei suoi valori democratici, a quelli della Bibbia. Chi non sostiene l’eliminazione di Hamas sostiene l’eliminazione dell’Occidente".