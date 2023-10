Israele e Hamas, la diretta. "Gaza senza luce e acqua fino al rilascio di tutti gli ostaggi"

12 ottobre 2023 a

Sono oltre 1.200 i morti e almeno 5.600 i feriti nella Striscia di Gaza dall'inizio della campagna militare lanciata da Israele a seguito dell'attacco perpetrato dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, secondo il quale 51 persone sono morte e 281 sono rimaste ferite nei bombardamenti notturni delle Forze di difesa israeliane (Idf). Il corrispondente del quotidiano israeliano Times of Israel ha riferito che nel kibbutz di Beeri ieri sono stati ritrovati i corpi di 103 miliziani di Hamas e 110 civili israeliani, precisando che l'identificazione delle vittime non è stata ancora completata. Sul lato israeliano, intanto, secondo l'emittente I 24 News, le vittime del conflitto tra le Idf e Hamas sono oltre 1.200, mentre il bilancio dei militari morti negli scontri è salito a 189. Ancora 200, invece, sarebbero gli ostaggi nelle mani di Hamas e della sua ala armata, le brigate Ezzeddin al Qassam, che nella notte, come riferisce l'emittente panaraba Al Arabiya, hanno liberato una donna e i suoi due figli in prossimità del kibbutz di Holit. Non vi sono informazioni certe per stabilire se si tratti di un'operazione coordinata con un qualche mediatore, ma ieri erano circolate informazioni di contatti tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e Hamas per il rilascio di ostaggi.

Ore 10.11 - Scholz: Hamas senza Iran non avrebbe potuto attaccare

"Finora non abbiamo prove tangibili che l’Iran abbia dato un sostegno concreto e operativo a questo vile attacco di Hamas. Ma è chiaro a tutti noi che senza il sostegno iraniano negli ultimi anni, Hamas non sarebbe stato in grado di compiere questi attacchi senza precedenti in territorio israeliano": queste le parole del cancelliere tedesco Olaf Scholz in parlamento a Berlino secondo un testo del suo discorso.

Ore 10.02 - Israele: a Gaza niente luce, acqua, benzina fino a rilascio ostaggi

"Non sarà fornita elettricità, né acqua, né entreranno camion di benzina nella Striscia di Gaza fino a che gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": questo quanto riferito dal ministro dell’Energia israeliano, Israel Katz. E ancora, ha aggiunto: "Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno ci può fare prediche sulla moralità".

Ore 09.48 - Pechino: tre cinesi morti nel conflitto

Tre cittadini cinesi sono stati uccisi nell’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. La conferma arriva dal ministero degli Esteri cinese, secondo cui risultano esserci anche due dispersi e molti altri feriti.

Ore 09.12 - Blinken atterra in Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Israele per incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre domani - venerdì 13 ottobre - è previsto un colloquio in presenza con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese.

Ore 09.03 - La Giordania invia i primi aiuti a Gaza

La Giordania ha inviato i primi aiuti destinati a Gaza. Lo ha confermato la televisione di stato. Una fonte militare giordana ha aggiunto che un aereo militare porterà gli aiuti al valico di frontiera di Rafah con l'Egitto, da dove dovrebbero essere trasferiti alle autorità di Gaza se i necessari permessi saranno ottenuti.

Ore 8.55: Hezbollah richiama miliziani dalla Siria

Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah starebbe richiamando molti dei suoi combattenti dall'est della Siria, dove, intanto, le milizie iraniane starebbero reclutando uomini in vista di un eventuale conflitto con Israele. Lo hanno riferito fonti locali all'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Secondo le stesse fonti, inoltre, le milizie filo-iraniane starebbero reclutando migliaia di volontari, aprendo al reclutamento a Deir ez Zor, Hatla, Marat e Al Husseiniyah, nell'eventualita' in cui il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di estrema Hamas (riconosciuto come organizzazione terroristica da Unione europea e Stati Uniti).

Ore 8.10 - Egitto, no a corridoi umanitari

L'Egitto ha avviato intensi colloqui con Israele e gli Stati Uniti per consentire la consegna di aiuti e carburante attraverso il valico di Rafah. Tuttavia, ha respinto le proposte di creare corridoi dalla Striscia di Gaza, affermando che un esodo di palestinesi dall'enclave avrebbe gravi conseguenze sulla causa palestinese. Lo riporta la Reuters. Il governo egiziano ha rifiutato qualsiasi proposta di creare corridoi da Gaza per i palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani, ha detto un alto funzionario egiziano. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato perche' non era autorizzato a fornire informazioni ai media, ha risposto al portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, il quale ha affermato che l'amministrazione Biden e' in trattative attive per ottenere un passaggio sicuro fuori da Gaza per i civili. I media statali egiziani hanno riferito che l'offensiva israeliana fa parte di un piano per svuotare l'enclave.

Ore 8.03 - Raid contro le unità di élite di Hamas

Aerei da combattimento israeliani hanno effettuato nella notte raid sulla Striscia di Gaza, prendendo di mira l'unita' d'élite 'Nokhba' di Hamas, che sabato ha guidato l'infiltrazione di massa dalla Striscia nel Sud di Israele. L'esercito israeliano ha attaccato diversi quartier generali operativi da cui Hamas ha organizzato l'invasione terroristica nel territorio israeliano, ha fatto sapere l'esercito, come riportano i media locali.

Ore 7.33 - Cina, "pronti a collaborare con l'Egitto per il cessate il fuoco"

L'inviato cinese per gli affari del Medio Oriente ha affermato oggi che il suo governo è disposto a collaborare con l'Egitto per promuovere un "cessate il fuoco immediato e la cessazione della violenza". Secondo quanto confermato dal ministero degli Esteri cinese, l'inviato speciale Zhai Jun ha parlato con il viceministro egiziano del dipartimento per la Palestina. Zhai ha ribadito la posizione della Cina a favore di una soluzione a due Stati come "la soluzione fondamentale" per raggiungere la pace tra Israele e Palestina. "La comunità internazionale dovrebbe compiere sforzi concreti con il massimo senso di urgenza per promuoverla", ha affermato Zhai, aggiungendo che la Cina è disposta a fornire sostegno umanitario al popolo palestinese.

Ore 7.09 - Ucciso importante membro di Hamas

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver colpito e ucciso durante la notte un membro di alto grado della forza navale di Hamas nella Striscia di Gaza. L'Idf afferma che Muhammed Abu Shamala era un agente senior delle forze navali del gruppo terroristico palestinese nella parte meridionale della Striscia di Gaza. "La casa di Abu Shamala veniva utilizzata anche per immagazzinare armi destinate ad essere utilizzate in operazioni terroristiche contro Israele", hanno riferito i militari. Il portavoce dell'esercito, riferisce il Times of Israel, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che i militari hanno ucciso anche Mustafa Shahin, un agente di Hamas che sabato ha filmato e trasmesso l'attacco omicida del gruppo terroristico nel sud di Israele. "Chiuderemo il conto con tutti coloro che sono stati coinvolti negli orrori della guerra. Prendiamo video da Internet e li identifichiamo con l'aiuto del riconoscimento facciale", ha assicurato Hagari. In attacchi separati durante la notte, l'Idf afferma di aver colpito dozzine di siti appartenenti alle forze di commando di Hamas.