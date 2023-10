Reazione a Catena, nuovi campioni sotto accusa: "Non lo sanno neanche loro"

14 ottobre 2023 a

Andrà in onda fino al 31 dicembre Reazione a Catena, che ormai è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Gli ascolti sono eccellenti per il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, così come il seguito sui social: in particolare tanti giovani si sono avvicinati al programma, al punto che c’è chi replica il gioco dell’intesa vincente per mettersi alla prova con gli amici. Nella scorsa puntata si è assistito a un cambiamento importante, perché le Amiche in Onda hanno perso.

Non batteranno il record dei Dai e Dai per le puntate consecutive, ma comunque si sono portate a casa più di 100mila euro in gettoni d’oro grazie alla loro bravura. Per la verità le ex campionesse non hanno attirato particolari simpatie sui social, tanto è vero che parecchi utenti hanno espresso soddisfazione per la loro sconfitta. I nuovi campioni si chiamano l’Ultima fila e hanno portato a casa al primo colpo la bellezza di 26mila euro. Merito di un’intuizione di uno dei concorrenti, che è andato a indovinare la parola giusta, nonostante ce ne fossero diverse che potevano tranquillamente chiudere il collegamento.

“Rimesso” era la risposta corretta per chiudere la catena tra “tempo” e “posto”. Sui social c’è chi ha guardato con sospetto a questa vincita: “Ma perché ti fanno pensare sempre male? Alla fine dicono la parola meno probabile”. “Dai su, indovinano senza nemmeno sapere perché hanno indovinato”, “accadono cose strane”, “il famosissimo tempo che si è rimesso” sono alcuni dei commenti. In realtà “tempo rimesso” è citato in un proverbio italiano, quindi possiamo dire che i concorrenti sono stati più bravi che fortunati a indovinare.

