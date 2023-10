Amiche in onda eliminate, "tutto organizzato. Gli autori...": rumors fuori controllo

14 ottobre 2023 a

Tornano a casa a sorpresa, le Amiche in onda, e i telespettatori di Reazione a catena che seguono il quiz preserale di Rai 1 in diretta sui social accolgono la notizia (clamorosa) con un misto di sospetti e giubilo. Insomma, nemmeno nel momento dell'ultimo saluto i fan sembrano voler riconoscere il valore delle tre amiche Valeria, Donatella e Mariluna.

Sconfitte dagli avversari Tre per assurdo dopo 14 vittorie di fila, le tre ragazze sono state salutate con un lungo applauso dal conduttore Marco Liorni, visibilmente commosso come fu per i Dai e dai, amatissimi campioni usciti di scena in estate. Proprio i Dai e dai hanno rappresentato per le Amiche in onda una sorta di "nemesi", una pietra di paragone costante che a detta di molti le ha viste uscire sempre sconfitte. I tre "colleghi" sono stati considerati quasi all'unanimità più bravi, più simpatici e meno "favoriti" dalle catene degli autori. Un mix "letale", per il gradimento delle Amiche in onda.

Eppure i numeri sono tutti dalla loro: "Porta male venerdi 13 alle Amiche in onda - riassume il profilo X Statistiche di Reazione a Catena - che dopo 14 vittorie di puntata escono contro i Tre per assurdo. Complessivamente hanno vinto circa 117mila euro, detengono il record di punti all’intesa (24) e del montepremi più alto accumulato nei giochi (180.000 euro)". Tutto bene, tranne i commenti in tempo reale dei molti detrattori.

Letizia, a fronte di una sconfitta tanto inattesa quanto roboante alla Intesa vincente (con le Amiche mai così imprecise e fuori fuoco), sospetta: "Personalmente ho trovato esagerata la débâcle delle tre, molto organizzata". Tale Lupo Riottoso la butta lì: "Forse gli ascolti erano in calo" (non risulta, onestamente). Amintore59 conferma la tesi delle campionesse facilitate dagli autori ma dalle scarse capacità: "Giustamente il Liorni non ha ricordato la cifra che hanno 'vinto'. Troppo imbarazzante anche per lui. Buuuuu!".

Non Consentito esulta rovesciando la questione e ribaltando i sospetti: "Ho goduto per l'eliminazione delle campionesse, tuttavia il modo è sempre vergognoso: parole da indovinare impossibili quando vogliono eliminare una squadra. Mettessero un limite al numero delle partecipazioni piuttosto". La parola finale a Truemilena: "Al di là degli hater e i loro commenti anche le super campionesse hanno avuto il loro punto debole. Purtroppo non lasciano un bel feeling. Ed è bene che ci sia finalmente un cambiamento di squadra. I Dai e dai avevano lasciato una scia di simpatia".