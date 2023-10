Amiche in Onda, choc a Reazione a catena: campionesse eliminate, "cosa non torna"

14 ottobre 2023 a

Terremoto a Reazione a catena: le super campionesse Amiche in Onda escono a sorpresa dopo la peggior prova a l'Intesa vincente della loro "carriera" nel quiz preserale di Rai 1 diretto a Marco Liorni.

"Porta male venerdì 13 alle Amiche in onda - ironizza il profilo X Le statistiche di Reazione a catena, uno dei più affidabili in rete riguardo al programma - che dopo 14 vittorie di puntata escono contro i Tre per assurdo. Complessivamente hanno vinto circa 117mila euro, detengono il record di punti all’intesa (24) e del montepremi più alto accumulato nei giochi (180.000 euro)". Numeri importanti, che tuttavia non vengono considerati dai tantissimi detrattori di Valeria, Donatella e Mariluna, mai veramente amate dai telespettatori che le hanno costantemente paragonate (in negativo) con i loro predecessori, i Dai e dai.

Le tre ragazze sono state salutate con tutti gli onori da Liorni, che le ha congedate dallo studio non senza commozione e dedicando loro un meritatissimo applauso generale. Le stesse ormai ex campionesse hanno accettato di buon grado l'eliminazione, con tanti sorrisi e un auto-applauso. Finalmente, possono tornare alla "vita vera". Come detto, la sconfitta è stata sorprendente per la modalità con la quale è arrivata.

I Tre per Assurdo hanno spiazzato tutti indovinando 17 parole nell'Intesa vincente, risultato di tutto rispetto. Le Amiche in Onda si sono invece dimostrate "non in serata" con tanti errori apparsi ai telespettatori banali, gratuiti, tanto da far sospettare qualcuno dei commentatori sui social di un loro harakiri volontario, quasi un auto-sabotaggio per porre termine alla loro avventura televisiva. Appuntamento più che probabile alla puntata speciale di Reazione a catena, quella che potrebbe riunire a fine stagione tutti i campioni più longevi del quiz.