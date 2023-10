Alex Belli, "guardate Ballando..." : l'accusa (durissima) a Carlo Conti e la Rai

16 ottobre 2023 a

C'è qualcosa che non funziona a Tale e quale show, il programma musicale del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Lo show è una sicurezza per quanto riguarda gli ascolti, ma in questa edizioe stanno sorgendo dei dubbi sul regolamento. E a sollevarli è stato uno dei concorrenti in gara, Alex Belli, già "vivacissimo" coinquilino del Grande Fratello Vip sulle reti della concorrenza, Mediaset.

Su X (l'ex Twitter), l'attore ha con garbo sottolineato come ci sia una contraddizione nel format di Tale e Quale, paragonando la trasmissione a Ballando con le stelle, altro baluardo dei palinsesti Rai targato questa volta Milly Carlucci. "Piccola considerazione… - lo sfogo di Belli sui social - A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef. Se hai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile. Un po’ come la Pubblicita del Super Enalotto… non è polemica è solo una riflessione…".

Il riferimento è alla presenza nel cast di due cantanti professionisti come Lorenzo Licitra e Gaudiano, che se la devono vedere con showman e showgirl eclettici e dotati, nella migliore delle ipotesi, ma certamente non preparati come loro. Belli, certo, ma pure Pamela Prati e Maria Teresa Ruta che a livello di performance non possono certo competere con le due ugole d'oro.

"Io ricordavo il format originale, dove la sfida era: 'Vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità…' - ha poi aggiunto in commento Alex Belli -. Tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci sui dei virtuosismi canori, forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso!?". Per ora, non risultano risposte né da Conti né dagli autori di Tale e Quale Show, aspettiamoci qualche replica la prossima settimana.