Toni Capuozzo, il sospetto: "Missile sull'ospedale? Strano ci fosse un cameraman lì"

Il missile sull'ospedale di Gaza accende il dibattito da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 17 ottobre, e Toni Capuozzo, si chiede: "Mi sembra dal rumore che si tratti di un razzo non di un missile. Come mai c'era un cameraman che inquadrava quella scena in quel momento e a debita distanza di sicurezza?". Prosegue il giornalista e inviato Mediaset: "Qui mi sembra di vedere delle circostanze sospette, alla luce della visita di Biden mi sembra una strage servita sul vassoio...".

"Come mai c'era un cameraman che inquadrava quella scena? Mi sembra una strage servita sul vassoio..."@tonicapuozzo1 a #StaseraItalia commentando le bombe sull'ospedale di #Gaza pic.twitter.com/ehVM8IzW1K — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 17, 2023

Toni Capuozzo, poco più tardi, è intervenuto anche nel salotto di Bianca Berlinguer ad È sempre Cartabianca e qui ha sottolineato, sempre a proposito del missile sull'ospedale e sull'incontro con Biden annullato da Abu Mazen, che "Israele deve decidere se entrare o meno a Gaza e Biden appoggia in modo più determinato Israele ma teme anche un allargamento del conflitto. E dall'altra parte c'è Hamas che naturalmente è intenzionato a creare una crepa tra Israele e l'Occidente ed è interessato che Biden dica: 'andiamoci piano, fermiamoci qui'".