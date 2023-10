Giambruno, "auto-sospeso": la decisione dopo i fuorionda di "Striscia"

20 ottobre 2023 a

Andrea Giambruno, in accordo con la direzione di testata, ha deciso di autosospendersi per una settimana dalla conduzione del programma Diario del giorno su Rete 4. Questa mattina, a poche ore dalla messa in onda dei servizi del tg satirico con i fuorionda che lo riguardavano, è arrivato il post social con cui Giorgia Meloni ha comunicato la fine della sua relazione con Giambruno: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra". La premier ha scritto che le loro strade "si sono divise da tempo" e che adesso "è arrivato il momento di prenderne atto".

"Difenderò quello che siamo stati - ha poi aggiunto la Meloni - difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo". Infine un appunto a chi cerca di indebolirla: "Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".