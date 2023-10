Meloni-Giambruno, l'attacco (gratuito) di Magi: "Famiglia Mulino Bianco? Basta"

20 ottobre 2023 a

Il premier Giorgia Meloni ha annunciato la fine della relazione con Andrea Giambruno. Lo ha fatto con stile, porche parole affidate ai social: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua".



Ma ecco che la sinistra si dà subito allo scicallaggio con Magi che va all'attacco della Meloni: "A noi non appassiona occuparci delle questioni personali della Presidente del Consiglio tantomeno di quelle private. Vorremmo che lei facesse lo stesso con tutti gli italiani. Chiedo perciò ai politici di maggioranza di astenersi da ora in poi dal fare a chiunque la morale sulla famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale non esiste, è un feticcio ideologico che nemmeno loro stessi riescono a onorare. Perché a questo punto, la caccia alle streghe fatta da questo governo a qualsiasi forma di famiglia diversa da quella del ’Mulino Bianco' appare solo come una grande ipocrisia".

E anche Angelo Bonelli entra a gamba tesa: "Alla premier Giorgia Meloni desidero esprimere massimo rispetto e solidarietà rispetto a ciò che le è accaduto. La riflessione politica che va fatta in questo momento deve muoversi in direzione e a supporto di quelle tante ragazze madri che - tra mille difficoltà di lavoro e carenze di servizi e diritti - si ritrovano da sole ad affrontare la responsabilità di crescere le proprie figlie e figli. In merito alle dichiarazioni della premier, visto che tutto questo è partito da Mediaset e non certamente dalle opposizioni, chi è che vuole indebolirla e perché? La presidente del consiglio, proprio per il ruolo che riveste, dovrebbe dare una risposta nei prossimi giorni e questo aspetto è l’unico che non attiene alla sua sfera privata e alla vicenda famigliare, per la quale rinnovo la mia solidarietà". Forse la Meloni si riferiva proprio a quella sinistra che ha usato Giambruno per colpirla?