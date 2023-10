Meloni-Giambruno, Lorenzo Pregliasco: "Perché lei ne esce bene"

20 ottobre 2023 a

"È una vicenda personale, ma ha anche un valore mediatico e pubblico: questo tweet è già stato visto più di 1 milione di volte": lo scrive Lorenzo Pregliasco di YouTrend sul suo profilo su X, riferendosi al post con cui Giorgia Meloni comunica la fine della sua relazione con Andrea Giambruno. "Comunicativamente, mi pare che Meloni ne esca bene", ha poi aggiunto l'analista politico.

La premier ha scritto il post questa mattina, a poche ore dai due servizi di Striscia la notizia con i fuorionda compromettenti del conduttore del Diario del giorno su Rete 4: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto". E ancora: "Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo". A corredo una foto in cui i due, sorridenti, posano insieme alla figlia Ginevra.

A mostrare supporto e solidarietà alla Meloni sono stati tanti esponenti del mondo politico. "Un fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!", ha scritto Matteo Salvini sui social. Mentre Antonio Tajani un semplice ma affettuoso "Giorgia, ti abbraccio".