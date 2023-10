Giancarlo Magalli-Anna Falchi, "la barzelletta sporca": come è crollato tutto

21 ottobre 2023 a

Giancarlo Magalli è ancora una presenza importante all’interno de I Fatti Vostri, con la sua rubrica settimanale del martedì che è sempre molto attesa dai telespettatori di Rai 2. Tra l’altro il conduttore Tiberio Timperi è solito accogliere con tutti gli onori del caso Magalli, che in quello studio è stato di casa per oltre vent’anni. I rapporti tra i due sembrano molto buoni, ma lo stesso non si può dire di quelli tra Anna Falchi e Magalli. Quest’ultimo ha rivelato un retroscena sulla collega sulle pagine del settimanale Nuovo Tv.

“Il nostro rapporto non è affettuoso - ha spiegato - Anna è una grande portatrice di rancori”. Tutto sarebbe iniziato nel 1999, quando Magalli conduceva Domenica In e la Falchi venne chiamata per sostituire Valeria Mazza: “Arrivò a metà anno con un atteggiamento spavaldo, ingiustificato per il suo curriculum. Un giorno in diretta a Domenica In raccontò di sua iniziativa una barzelletta sporca. A fine puntata la presi da parte per rimproverarla e lei rispose che era abituata a improvvisare”. Una replica che non piacque per nulla a Magalli: “Le dissi che non doveva improvvisare, ma pensare. Non me lo ha mai perdonato e io non l’ho mai più voluta nei miei programmi”.

Nonostante i dissapori con alcune colleghe, Magalli ha invece speso belle parole per Flora Canto: “Con lei ho un ottimo rapporto. Lei e Brignano si sono conosciuti in occasione dei provini per uno spettacolo che scrissi assieme a Enrico. In pratica ho visto nascere il loro amore”. Sui presunti attriti tra le due prime donne attuali de I Fatti Vostri non si è invece voluto esprimere, sostenendo di non saperne nulla: “Non faccio vita da studio”.