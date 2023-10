Tiberio Timperi-Flora Canto, il botta e risposta: "Bruciata la dignità"

03 ottobre 2023 a

a

a

Siparietto a I Fatti Vostri. Accade nella puntata di martedì 3 ottobre nel programma mattutino di Rai 2. Qui Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto hanno dato il via al gioco del porcellino. Eppure alla moglie di Enrico Brignano è bastato uno sguardo, e una battuta sul nome della concorrente (Consilia) per uno scambio di battute con il conduttore, che all'improvviso è andato via. "Arrivederci è la mia vicinanza che crea questo problema", mentre qualcosa stava accadendo alla Canto.

"Esagerato! Bruciata la macchina per la pasta fresca e la dignità", ha detto la Canto in riferimento a Timperi. Intanto si vocifera di un po' di tensione tra le due donne al timone del programma. "Dietro le quinte degli studi di via Teulada a Roma - riportava Oggi - gira voce che Anna non abbia fatto i salti di gioia per l'arrivo della moglie di Enrico Brignano. Come finirà?".

"Soltanto un filo". Anna Falchi, un bikini estremo: le foto mandano in tilt Instagram | Guarda

Floria Canto è la novità di quest'anno. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi a Uomini e Donne: "Se fai la tronista ci metti un po' di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l'attrice, la conduttrice".