Verissimo, Milena Miconi sconvolge Toffanin: "Truffata e minacciata dal mio ex"

21 ottobre 2023 a

a

a

Tempo di confessioni, come ogni sabato pomeriggio, nello studio di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di oggi, sabato 21 ottobre, ecco come ospite Milena Miconi, che ha raccontato la sua difficile storia d'amore che ha vissuto dopo il successo col Bagaglino.

Oggi la Miconi è sposata con Mauro da 22 anni e ha due figli, ma prima usciva da una relazione tossica, che le è costata sofferenza, che le ha fatto sfumare occasioni lavorative e che le è anche costata parecchi soldi. Già, perché il suo ex, oltre a truffarla, la vessava.

La Miconi ha raccontato a Verissimo: "Mi convocano a casa i suoi genitori e la sua famiglia. Lui purtroppo aveva avuto un crack finanziario molto importante e io ero l'unica che poteva finanziarlo. Ho cercato di capire quale fosse la verità legata a quest'uomo. Ho chiamato l'albo degli avvocati, avendomi detto che lavorava nell'area legale di un'azienda televisiva, ma nulla".

"Una mia parente al rave in Israele, non sappiamo dove sia": Raz Degan in lacrime dalla Toffanin

E ancora, di fronte a una Toffanin piuttosto sconvolta: "Lui aveva autisti che mi accompagnavano o che portavano lui a lavoro. Poi sono spariti tutti. Lui è sparito nel nulla, ma per un periodo di tempo è stato a casa mia usufruendo di una serie di cose: l'ho mantenuto. Mi chiedeva aiuto, di prestargli soldi", ha aggiunto.

Ma non è finita: "Sono partita per fare un programma, con la speranza di non vederlo più. Al mio ritorno è rimasto a casa mia ancora per un po'. Mi manipolava, interveniva sul mio lavoro, sulle mie scelte. Mi disse: La rete ha deciso di farti un contratto in esclusiva e di farti iniziare un programma televisivo. Trascorso del tempo e nessun contatto, anche se lui riceveva telefonate e organizzava per me questo lavoro, che non è mai arrivato". La Miconi, poi, è riuscita ad allontanarsi dal suo ex, "sono partita per un programma e ho conosciuto Mauro. Sono rimasta incinta dopo quattro volte che ci siamo visti. Ma quel periodo è stato un buco nero della mia vita", ha concluso il suo toccante racconto.