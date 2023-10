Verissimo, Raz Degan in lacrime: "Una mia parente al rave in Israele, non sappiamo dove sia"

15 ottobre 2023 a

a

a

Dramma per Raz Degan che - intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 - ha raccontato come la guerra scoppiata in Medio Oriente abbia colpito anche lui. "Fa male all'anima tutto questo, non riesco a immaginare che siamo arrivati a questo", ha detto Raz, che è nato e cresciuto in Israele. Suo padre e suo fratello si trovano lì. "Mio padre ha 80 anni, il nostro kibbutz è stato evacuato, lui non lascia la casa - ha spiegato Degan -. La moglie di mio fratello era una delle ragazze che sono andate a ballare al rave a Israele per la pace: non sappiamo dove sia, è passata già una settimana".

"Noi ebrei quando muore qualcuno per 7 giorni stiamo a casa, ora sono passati 7 giorni e i genitori di quella ragazza non sanno che fine ha fatto perché tanti cadaveri non sono riconoscibili - ha detto Raz con gli occhi lucidi -. Molti aspettano notizie delle persone sequestrate ma non ci sono". Parlando del conflitto in generale, poi, ha aggiunto: "Non si può immaginare, ho paura a raccontare al popolo italiano quello che sta succedendo. È tutto al di là della politica".

"Sophie, un consiglio". Silvia Toffanin sconvolta: corna, che orrore

Tornando al padre, Raz ha rivelato: "Non sono riuscito a convincerlo a venire ma la mia sorellastra che ha 4 figli viene a casa mia stasera. È stato difficile portarla qua perché non ci sono più i voli". Poi ha spiegato cos'è un kibbutz: "È un grande campeggio in cui vivono 500 famiglie e lavorano insieme: io sono nato lì al confine della Siria".