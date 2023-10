Ylenia Carrisi, Romina Power: "Ho incontrato la Madonna, ecco la verità su mia figlia"

10 ottobre 2023 a

"È stato incredibile": così Romina Power ha definito il suo viaggio a Medjugorje, il paese della Bosnia Erzegovina dove dal 1981 alcuni credenti dicono di vedere la Madonna. Oggi è meta di fedeli da tutto il mondo. La cantante ha deciso di fare questo pellegrinaggio nel giorno del suo 72esimo compleanno, come raccontato dal settimanale Di Più: "Una volta arrivata sul monte, Romina, come una fedele qualunque, è rimasta in preghiera davanti al grande crocefisso azzurro, poi si è alzata dalla sua sedia e si è avvicinata alla statua della Madonna, fermandosi in raccoglimento, sembrava molto commossa", ha raccontato uno dei pellegrini del suo gruppo alla rivista.

Del viaggio, l'ex compagna di Al Bano Carrisi ha parlato in un'intervista a Verissimo: "È stato un viaggio molto molto interessante, non credevo che mi toccasse così tanto”. E ha raccontato della sua sofferta e commovente salita al monte Podbrdo. In quell’occasione, Romina Power, reduce da un intervento al ginocchio, non ha potuto affrontare il cammino con le proprie gambe ma ha dovuto avvalersi dell'aiuto di quattro "cirenei" – che lei ha chiamato “angeli” – della Comunità Cenacolo. “È curioso, perché quando sono salita lassù davanti alla statua della Madonna mi veniva da piangere ma non sapevo il perché", ha poi aggiunto.

Romina ha spiegato di essere tornata a casa più forte, con una nuova energia interiore. Un'energia che non le fa perdere la speranza su sua figlia Ylenia Carrisi, scomparsa 29 anni fa. Sempre a Verissimo, la cantante ha confessato: "I miei giorni a New Orleans a cercare mia figlia Ylenia sono stati difficili. Non ho mai smesso di cercarla. Sento che sia viva da qualche parte del mondo. Non è stato trovato ancora nulla, io non mi arrendo".