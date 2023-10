Luciana Littizzetto, il "pizzino" a Fabio Fazio: "Ecco l'uomo che può licenziarci"

23 ottobre 2023 a

Luciana Littizzetto ha avvertito Fabio Fazio. Dopo l'addio alla Rai la coppia protagonista di Che Tempo Che Fa è traslocata sul Nove, canale della Warner Bros. Discovery. E proprio sui vertici della rete si è soffermata la comica torinese nella puntata di domenica 22 ottobre: "Lui - ha detto mostrando il suo volto - è l'amministratore delegato di Warner Bros. È quello che ci può licenziare in un attimo. Questo volendo può sbattere fuori anche Superman e Bugs Bunny", ha ironizzando facendo calare il gelo in studio.

L'ad a cui ha fatto riferimento la Littizzetto è David Zaslav, ad che tra gli altri ha ospitato Maurizio Crozza e Peter Gomez. Mesi fa il conduttore ha ufficializzato il suo addio alla Rai e oggi spiega: "Non ho mai detto che mi hanno cacciato: è chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l'affitto non si rinnova, un po' di spaesamento c'è. Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c'erano molti post di Salvini che mi riguardavano...ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!".

Mentre sul debutto da record, ammette: "Ho gioito... Un attimo, il 10 per cento è un risultato insperato… Sarebbe stato peggio fare un terzo. Adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!". Ma sia la prima che la seconda puntata hanno portato ottimi ascolti al Nove.