De Luca blocca Fazio: "Andiamo avanti", gelo a Che tempo che fa

Arriva subito dopo Patrick Zaki, e Vincenzo De Luca non ci mette molto a mettere a ferro e fuoco lo studio di Che tempo che fa sbaragliando Fabio Fazio dopo l'ecumenica intervista allo studente egiziano dell'Università di Bologna (il più atteso della serata).

"Benvenuto presidente - lo accoglie Fazio -, è la prima volta che ci vediamo di persona?". "Non si è perso niente...". "Tengo a dirle che non ho tatuaggi, spero che questo la disponga bene nei miei confronti". "Siamo confratelli, diciamo". Quindi cala il gelo quando Fazio prova la battuta: "Lei si sente a casa qua...". "Non lo so, dipende da quello che mi chiede", replica il governatore Pd della Campania, non capendo dove Fazio stia andando a parare.

"Lei è qui tutte le settimane, lo sa? In spirito...". De Luca abbozza: "Eh vabbuò andiamo avanti". "Questo è lo studio di Crozza, scusi, le pare? Tutto parla di lei qua". "Avevo capito che si riferiva a quel malvivente". "Malvivente siamo d'accordo, assolutamente siamo d'accordo. Però si diverte quando si rivede...". "Faccio fatica a rivedermi. Qualche volta è divertente quando mi prende per i fondelli, altre volte... Fa il suo lavoro".

Poi si scende più nel politico, a proposito del suo velenosissimo libro Nonostante il Pd contro cui l'ex sindaco di Salerno prende di mira Elly Schlein ("Demenziale nominare una segretaria che non è iscritta al Pd") e il presidente del partito Stefano Bonaccini. Fazio gli chiede se sia disposto a fare il segretario e De Luca glissa.

Quando gli domanda se voglia ricandidarsi alla presidenza della Regione Campania (cosa che Schlein gli negherebbe volentieri), il governatore se la cava con una battuta: "Non faccia anche lei il malvivente, come l'altro".