Del Debbio asfalta Beppe Sala: "Mi venne la febbre, diedi la colpa al termometro"

Beppe Sala arriva a prendersela anche con Mediaset. Il sindaco di Milano accusa una troupe del Biscione di "attaccarlo politicamente". E non si fa attendere la replica di Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio apre la puntata di giovedì 26 ottobre su Rete 4 proprio con la risposta al primo cittadino. "Caro Sala, io non le rispondo questa sera perché lei ha detto 'voi di Mediaset', quindi c'è dentro anche Mediaset. Per questo - prosegue - io non posso esprimere opinioni personali su di lei che coinvolgano anche l'azienda che se vorrà rispondere le risponderà lei". Poi un'altra frecciata: "Le risponderò per iscritto, anche perché mi toglie tempo prezioso alla trasmissione". Ecco allora la lezione: "Le dico solo una cosa: una volta mi venne la febbre e diedi la colpa al termometro". E sono subito applausi in studio.

Qualche giorno fa Sala se l'è presa con i giornalisti di Del Debbio che, a margine di una conferenza stampa al Museo Poldi Pezzoli, lo hanno incalzato con domande sul tema sicurezza. "Il problema - ha detto Sala - non è la definizione (se siamo in) emergenza o no. Io continuo a dire che su questo tema stiamo lavorando, che stiamo aumentando i vigili quanto mai sono stati aumentati a Milano. Mi chiedo perché non rivolgete la vostra domanda al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al prefetto e al questore, perché la sicurezza dipende il 20 per cento dal sindaco".

E ancora: "Se politicamente a voi di Mediaset fa comodo attaccare il sindaco, fatelo, ma io lavoro con serenità perché ho la coscienza a posto, sono consapevole del tema, sto lavorando. Vi invito a intervistare quelli della vostra parte politica per sentire cosa ne pensano. Io so quello che sto facendo; se il governo sta mettendo le stesse forze in campo, vediamo. Il vostro è puramente un attacco politico, io me ne sono fatto una ragione e risponderò con il lavoro: Andate a chiedere a Sesto San Giovanni dove c'è un sindaco leghista. Voi fate politica, però la politica dobbiamo farla noi. Fate informazione, per favore".