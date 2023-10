Tommaso Cerno ridicolizza Elly Schlein: "Sparita. Ma se qualcuno la trova..."

27 ottobre 2023 a

Nella puntata di oggi, venerdì 27 ottobre, de L'aria che tira, il talk show di La7 condotto da David Parenzo, si è tornati a parlare del conflitto in Medio Oriente. Dopo aver sentito il parere di Ehud Olmert, ex primo ministro di Israele, il padrone di casa ha chiesto a Tommaso Cerno, suo ospite, di intervenire nel dibattito in studio. Ma la risposta del direttore di Identità ha lasciato tutti spiazzati. L'ex deputato del Partito democratico, infatti, ha deciso di iniziare il suo intervento lanciando un appello ai telespettatori. Il motivo? Elly Schlein è scomparsa.

"Inizierei con un appello - scherza Cerno - se qualcuno trova Elly Schlein, che è desaparecida, le faccia ascoltare quello che ha detto Olmert. È sparita, non si trova più. La recuperino è le facciano ascoltare quello che ha detto Olmert, cioè che esiste una questione Netanyahu sui cui l'Occidente deve avere cortezza, ma - aggiunge il giornalista - in questo momento è un tema secondario".

Guarda qui l'appello di Cerno a L'aria che tira

In seguito, Cerno ha messo in luce tutte le contraddizione del Partito democratico e della sua segretaria sul racconto del conflitto in Medio oriente. "L'altra cosa che ha detto Olmert, e che invece non ho sentito dal Pd, è che abbiamo la debolezza di Israele e la debolezza di Abū Māzen, che è considerato dagli stessi palestinesi un leader vecchio e senza supporto popolare". Secondo il direttore di Identità, queste due debolezze hanno permesso ad Hamas di aumentare la propria caratura politica.

"Se noi vogliamo che la Palestina abbia uno stato in futuro - sottolinea Cerno - questo deve passare dall'eliminazione di Hamas come soggetto politico e quindi dalla difesa di Israele. Volevo sentire questo dalla Schlein - conclude il giornalista - ma è introvabile".