Fedez da Fiorello, "diventerò direttore musicale di Sanremo". Ma è un trappolone

27 ottobre 2023 a

Sarà Fedez il prossimo direttore musicale del Festival di Sanremo? A rivelarlo lo stesso rapper e influencer milanese, che sgancia così una bomba al telefono con Fiorello e Francesco Biggio nell'anteprima di Aspettando Viva Rai 2, in diretta su Instagram davanti al bancone del bar che li ha ospitati fino a oggi a Vigna Stelluti. Peccato che sia tutto falso. Il Fedez intervistato dallo showman siciliano infatti era solo un imitatore, e il rapper lo detto a chiare lettere sui social, non senza ironia: "Amici giornalisti, non ero io. Potete cortesemente pubblicare la smentita che mia nonna è convinta che sarò il nuovo Amadeus e non mi dorme più la notte?". Quindi un fotomontaggio, esilarante, con la faccia di Federico Lucia al posto di quella di Amadeus.

La gag è iniziata con Fiorello che voleva "bruciare" l'ospitata di Fedez da Fazio prevista domenica prossima a Che tempo che fa, sul canale Nove di Discovery: "Lo sai che chi va da Fazio non può parlare con nessun altro", ha spiegato il conduttore a Biggio, prima di chiedergli di telefonare a Fedez. "Sono Biggio ti posso passare Rosario? Mettiamo in viva voce". Fiorello a quel punto gli chiede di Fazio: "È più facile andare da Fabio che in Rai", risponde Fedez.

"Cosa ti chiederà Fazio?", prosegue Fiorello. "Credo qualcosa sulla mia salute - replica il (finto) rapper, su progetti musicali e poi qualcosa su Sanremo. Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò". Una bomba, piuttosto inverosimile visti i pregressi non proprio idilliaci tra il marito di Chiara Ferragni e viale Mazzini, con l'ultimo caso dell'intervista saltata a Belve, da Francesca Fagnani su Rai 2. "E chi presenterà?", chiede Fiorello: "Questo non posso dirtelo. Ma è una donna". Nota a margine: appena un paio di giorni fa, ricordando lo scontro in famiglia dopo la scorsa edizione all'Ariston, aveva giurato: "A Sanremo non ci torno, rischio il divorzio".

L'ultima domanda di Fiorello rimane senza risposta: "Pagano bene lì alla Nove? Perché vorrei andare anche io", chiede Fiorello. "Posso non rispondere a questa domanda?", conclude Fedez. A sorpresa, nella diretta social è intervenuto anche l'ad della Rai Roberto Sergio, presentatosi fintamente preoccupato dalle indiscrezioni sul rapper. Non poteva mancare un botta e risposta esilarante con il dirigente Rai, che ha ironizzato: "Sono qui per portarvi a Medjugorje". Chiarimento anche sulla vicenda Fazio: "Ci conosciamo da quando lavoravamo insieme in Lottomatica. Ci sentiamo regolarmente e gli auguro di fare un buon lavoro". Chiosa con la finta chiamata con Giorgia Meloni: "Presidente, tranquilla. Settimana prossima Fiorello non c'è".

Dopo qualche ora, ecco la smentita dello stesso Sergio sul finto Fedez: "Di Sanremo 2025 non ne abbiamo mai parlato". "Pensiamo all'edizione 2024. Amadeus è al lavoro e ha tutto l'appoggio della Rai. Dell'edizione 2025 non ne abbiamo mai parlato". "Quanto al 'non scoop' di questa mattina - aggiunge Sergio - posso dire che Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai. Non si è mai parlato di Sanremo".