Zerocalcare, la lezione di Giovanni Donzelli: "Perché ha perso un'occasione"

Zerocalcare e Amnesty International hanno deciso di disertare il "Lucca comics" per il patrocinio dell'ambasciata di Israele. Intercettato dall'inviata di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 30 ottobre, Giovanni Donzelli ha commentato: "Hanno perso un'occasione per andare al Lucca Comics e far valere tramite l'arte le proprie opinioni. L'arte è libera e nessuno ha mai impedito a nessuno di esprimersi al Lucca Comics, ci sono da sempre orientamenti diversi", ha detto il responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia.

"Il sindaco ha dato disponibilità, anzi ha detto proprio questo: se fossero venuti avrebbero potuto esprimere le proprie idee. Quindi è una scelta", ha concluso Donzelli, "io rispetto le scelte di tutti. Ma io all'inaugurazione ci sarò".

Qui l'intervento di Donzelli a L'aria che tira

"Purtroppo il patrocinio dell’ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema", aveva infatti annunciato sui il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, spiegando la sua assenza alla manifestazione in programma dal 1 al 5 novembre. "Lo so che quello sul manifesto è solo un simbolo - sottolinea - ma quel simbolo per molte persone a me care rappresenta in questo momento la paura di non vedere il sole sorgere domattina, le macerie sotto cui sono sepolti i propri cari, la minaccia di morire intrappolati in quel carcere a cielo aperto dove tanti ragazzi e ragazze sono nati e cresciuti senza essere mai potuti uscire", ha proseguito aggiungendo di non comprendere come sia "possibile che una manifestazione culturale di questa importanza non si interroghi sull’opportunità di collaborare con la rappresentanza di un governo che sta perpetrando crimini di guerra in sfregio del diritto internazionale, io onestamente non riesco a fornire una spiegazione".