Dritto e rovescio, l'imam El Hachmi: "Devo dire Hamas terroristi?", la risposta choc

30 ottobre 2023 a

a

a

Scontro acceso a Dritto e Rovescio tra Augusta Montaruli e l'imam di Terni, Mimoun El Hachmi. Nel corso della puntata è stato affrontato un tema centrale delle cronache di questi giorni: la guerra tra Israele e Hamas. Negli ultimi giorni molti filo-palestinesi sono scesi in piazza per gridare slogan contro lo Stato ebraico accostando addirittura a Israele il nazismo. Ma proprio chi scende in piazza per attaccare Israele dimentica che lo Stato ebraico sta combattendo contro un'organizzazione terroristica che ha un nome ben preciso: Hamas. E in pochi condannano gli atti barbari che lo scorso sette ottobre i tagliagole hanno portato a compimento proprio tra i kibbutz di Israele.

E così la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia mette alle strette l'imam di Terni con una domanda molto semplice: "Lei può dire che Hamas è un'organizzazione terroristica? Lo dice, basta dire queste semplici parole". L'imam non risponde nel merito e si rifgia nella retorica di chi non vuole ammettere il punto fondamentale della questione: Israele è stato attaccato da terroristi che non hanno risparmiato nemmeno la vita dei bambini.

"Mi vergogno di essere italiano". La sparata di Montanari: travolto dalle critiche

L'imam risponde così: "Tutti e due, sia Israele che Hamas sono terroristi, devono rispettare il diritto internazionale". Insomma l'imam non è riuscito a dire due parole "Hamas" e "terroristi". Ha scelto di mettere sullo stesso piano uno Stato sovrano attaccato in modo vile con una banda di tagliagole senza pietà. La risposta della Montaruli è da applausi: "Non può dire che Israele è uno Stato terrorista, non ci siamo".