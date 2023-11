DiMartedì, Elly Schlein sbertucciata a La7: la reazione dietro le quinte

08 novembre 2023 a

Elly Schlein non ha le idee chiare nemmeno sulla guerra tra Israele e Hamas. La leader del Pd da qualche tempo si blinda dietro una richiesta di cessate il fuoco per non esprimere la sua opinione o quella ufficiale del partito sul conflitto in Medio Oriente. A questo punto è talmente ondivaga la linea della segretaria che entra di diritto nel monologo iniziale di Di Martedì di Luca e Paolo. Ed è proprio Paolo Kessisoglu a mettere nel mirino la segretaria dem.

Parrucca in testa ecco la Paolo-Schlein che a domanda secca sulla propria posizione sulla guerra in Israele e già si sbanda: "Ma dice a me? Sta dicendo proprio a me?". Poi la satira di Paolo si fa sempre più feroce e di fatto viene alla luce tutta l'indecisione della Schlein sulla linea da affidare al partito sul conflitto: "Allora vuole dirci qual è la sua posizione su Israele e Hamas, sulla guerra a Gaza?", dice la voce fuori campo. E la reazione della "Schlein-Paolo" è molto vicina alla realtà: scena muta.

Un silenzio imbarazzante che fotografa bene l'atteggiamento della segretaria del Pd in queste ultime settimane. Pur di non perdere uno zerovirgola nei sondaggi la Schlein sta con Israele ma anche con Gaza. Ecco quel "ma anche" di veltroniana memoria che si porterà in piazza anche sabato 11 novembre quando i dem manifesteranno per la sanità, per l'ambiente, per il salario minimo, per Gaza e chi più ne ha più ne metta. E dietro le quinte, mentre la Schlein attendeva di entrare in studio, ha ascoltato le parole di Paolo. E il suo volto dice tutto, grande imbarazzo per la segretaria dem.

