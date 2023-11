Schlein a Di Martedì: "Patto con Albania? Ma di cosa stiamo parlando?", veleno sul governo

07 novembre 2023 a

a

a

Elly Schlein va da Giovanni Floris a Di Martedì per versare veleno sul governo. Il patto tra l'Italia e l'Albania per cercare di dare un freno ai flussi migratori che arrivano nel nostro Paese ha letteralmente mandato in tilt la sinistra, soprattutto la Schlein e il Pd: "Questo accordo con l’Albania non è neanche un accordo perché in questo Paese gli accordi internazionali devono passare dal Parlamento e on abbiamo ancora visto nulla forse perchè sanno che viola il diritto internazionale, il diritto europeo e anche la nostra Costituzione". E ancora: "Che fanno? Fanno una sezione del tribunale per decidere sulle richieste di asilo in Albania? Ma di cosa stiamo parlando".

Poi l'attacco a testa bassa si sposta sulla riforma del premierato: "Oggi i cittadini votano il Parlamento che poi da la fiducia al governo, domani una sola persona potrebbe decidere al posto del Parlamento: stanno facendo peggio di Orban". Insomma, secondo la Schlein la riforma potrebbe portare a una deriva autoritaria. Ma a quanto pare, dando uno sguardo ai sondaggi, gli italiani sarebbero favorevoli all'elezione diretta del Capo dello Stato.

FdI cresce ancora, dov'è la Schlein e il partito inchiodato: sondaggione "Porta a Porta"

E allora riprende a martellare: "Una buona leadership si misura anche nella capacità di costruire attorno una squadra di persone competenti, non di persone fedeli. Se punti tutto sugli amici e sulla fedeltà non sei poi in grado di costruire una squadra che sia all’altezza delle sfide che il Paese ha di fronte. Mi sembra che sia esattamente il caso che abbiamo di fronte con questo governo". Infine parla del suo Pd: "Noi siamo molto orgogliosi di essere l’unico partito non personale di questo Paese, né familiare. Un partito che si apre ai suoi elettori per decidere una linea e una leadership". Peccato che la linea-Schlein a quanto pare non è gradita nemmeno al Nazareno. E De Luca ne sa qualcosa...