Fabio Fazio si ritira dalla tv? "Saranno gli ultimi"

09 novembre 2023 a

a

a

Fermi tutti, Fabio Fazio si ritira? A fornire l'imbeccata è lui stesso, il conduttore di Che tempo che fa, lo storico format che da quest'anno, con annesso tutti il carrozzone, si è trasferito dalla Rai a Nove. Trasferimento estivo accompagnato da gran fracasso: le accuse di lui alla Rai, le accuse contro Fazio di fare il martire. Ma questa, ormai, è storia.

Fabio Fazio si confida in una lunga intervista concessa al Fatto Quotidiano, a pochi giorni dall'ospitata di Beppe Grillo, che sarà a Che tempo che fa la prossima domenica, 12 novembre. E nel colloquio col quotidiano diretto da Marco Travaglio parla della sua carriera, del passato, del presente e del futuro.

E ammette: "Questi quattro anni nella nuova casa che mi ospita penso siano gli ultimi quattro anni della mia carriera". Già, perché Fazio con Discovery ha firmato per quattro anni. E poi? E poi, forse, basta. Insomma, il conduttore sembra dare per scontato il fatto che non tornerà più in Rai, dove ha svolto quasi 40 anni di carriera.

Cosa pensa di Di Maio e del figlio? Senaldi: le 10 domande che Fazio deve fare a Grillo

Ma non è tutto: nell'intervista Fazio lascia intendere che potrebbe condurre altri programmi su Nove, oltre a Che tempo che fa. Dunque, le parole sulla Rai. Secondo Fazio, il momento di rottura - definitiva - si è verificato quando Viale Mazzini ha scelto di allontanarlo dal suo palinsesto: "Quello è stato l'inizio della fine - premette -, quando ho sentito 'nuova narrazione' ho capito cosa sarebbe successo. La nuova narrazione non voleva dire certamente la narrazione di cui aveva bisogno il pubblico. Mi dispiace molto e penso che la tv pubblica debba avere un ruolo importante", conclude Fabio Fazio in versione "martire".