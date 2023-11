Albania, Donzelli: Pd impazzito? "La prova che è un buon accordo"

10 novembre 2023 a

Scontro in diretta da Paolo Del Debbio, a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 9 novembre, tra Giovanni Donzelli e Davide Faraone. In studio si parla del patto tra Giorgia Meloni ed Edi Rama sui migranti e il dibattito si infiamma. "Da quando c'è Giorgia Meloni gli sbarchi sono raddoppiati e questo Donzelli lo dimentica", attacca il deputato di Italia Viva. "Di tutti quelli sbarcati, l'anno scorso soltanto 4mila sono stati rimpatriati". E ancora: "Siccome al massimo lì ne vanno 36mila", ragiona Faraone, "alla fine è solo uno specchietto per le allodole" e la vera "redistribuzione non si fa perché gli amici in Europa della Meloni non la vogliono".

Trasferire i migranti in Albania è la soluzione? "Ma no", ribatte Donzelli. "La soluzione a cui stiamo lavorando è quella di gestire il fenomeno migratorio, chi vuole venire regolarmente in Italia va al consolato o all'ambasciata e se c'è la disponibilità, chiede il permesso e viene in Italia in sicurezza, chi invece vuole partire clandestinamente viene fermato e non parte", chiarisce il Fratello d'Italia. "Nel frattempo", chiarisce Donzelli, "lavoriamo e chiediamo una mano. E parliamo con tutti". Questo accordo, conclude, "stabilisce che non tutti si fermeranno in Italia. E la prova che è un buon accordo sono le critiche sconclusionate della sinistra".