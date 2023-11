Marianna Aprile, è lite con Mollicone: "Mi dia del lei", scontro in tv

15 novembre 2023 a

Volano stracci a L'Aria Che Tira. Protagonisti Federico Mollicone e Marianna Aprile. Nella puntata di mercoledì 15 novembre su La7, il deputato di Fratelli d'Italia replica alla giornalista: "Dire che la carriera di Cardini, un eccelso professore di storia medievale sia la dimostrazione che la destra non è stata ostracizzata nei decenni dal '50 in poi nelle carriere universitarie, è un paradosso". Per Mollicone "basta andare a vedere come venivano a gestire le cattedre... Se eri studenti di destra non potevi partecipare alle elezioni, quindi che cosa stai dicendo?".

Ma il volto di In Onda non sembra pensarla allo stesso modo e, dallo studio di David Parenzo, attacca: "Perché invece adesso conta il merito...Intanto mi dia del lei, visto che io le sto dando del lei, a meno che lei non sia della compagnia dell'anello per cui lei mi può dare del tu e io del lei. Non sta facendo una bella figura". Finita qui? Niente affatto: "Questa è una narrazione che può far comodo al revanscismo di cui infarcite ogni cosa". "No, no, è un dato statistico. Oltre a Cardini, mi citi dieci professori universitari apertamente di destra, che sono ordinari nelle università italiane".

Aprile però non ci sta: "Cosa fa, mi interroga? Questo è un giochino che con me non attacca. Avete annunciato una contronarrazione per partito preso". Nel mirino la mostra per Tolkien, autore de "Il Signore degli anelli" stimato dal premier che la inaugurerà. Da qui il consiglio di Mollicone all'interlocutrice: "Venga a vederla". E lei, ancora una volta, risponde stizzita: "Mi dice lei dove devo andare?".