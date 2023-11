Sciopero, Porro zittisce Landini: "Guarda qua, pensa a questo"

15 novembre 2023 a

Va bene lo sciopero generale (annullato), va bene la protesta contro la manovra del governo (annunciata con larghissimo anticipo, sulla "fiducia"), ma forse, spiega Nicola Porro nella sua copertina-editoriale a Stasera Italia, su Rete 4, il segretario della Cgil Maurizio Landini dovrebbe concentrarsi sul vero problema dei lavoratori italiani.

Si parte con un comizio del leader del sindacato rosso, che arringa la folla: "Dicono che dobbiamo avere paura delle persone che vanno via dalle guerre o dove si muore di fame per cercare la possibilità di vivere dignitosamente. Noi non abbiamo paura e vediamo nelle persone come noi, a prescindere dal colore della pelle, dei fratelli e delle sorelle".

"Giusto perfetto - commenta Porro -, è questo il tema fondamentale dell'economia italiana? Lo è, se uno pensa a cosa vuol dire l'utilizzo dell'immigrazione per abbassare i salari e l'utilizzo in nero in molti comparti. Ma è questo cartello che dovrebbe essere il senso fondamentale della tutela dei lavoratori da parte dei sindacati".

La regia Mediaset manda in onda la tabella dei salari medi: 44.400 euro in Germania, 40.100 euro in Francia, una media Ue di 33.511 euro e una media italiana di 30mila euro. "Questo forse è un tema che dovrebbe essere all'attenzione dei sindacati italiani, come della politica. Non oggi, naturalmente, perché non si risolve in un minuto", sottolinea Porro. "Il tema di quanto entra nelle buste paga in un Paese che ha un'alta inflazione come la nostra e una produttività e una competitività che non stanno crescendo".