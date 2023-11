PiazzaPulita, Bandecchi fa impazzire Fratoianni: "Escono i cervelli, tornano i cog***"

17 novembre 2023 a

Scontro in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata di ieri 16 novembre, tra Nicola Fratoianni e Stefano Bandecchi. "Un lavoratore guadagna sette milioni in tre vite. Non mi stupisce che non lo sa", attacca il segretario di Sinistra Italiana. E l'imprenditore e leader di Alternativa popolare lo zittisce: "Mi meraviglio che lei capisca...".

Qui lo scontro tra Bandecchi e Fratoianni

I due in realtà hanno battibeccato durante tutta la puntata. Sui giovani Bandecchi ironizza: "In Italia escono i cervelli e tornano i cogli***.". Il deputato di Sinistra Italiana non ci sta e a questa dichiarazione ribatte: "Poco rispettoso".

Quindi sull'evasione fiscale, l'imprenditore e leader di Alternativa popolare sostiene che "non ho mai visto questi 200 miliardi evasi. Dove sono finiti questi soldi?", si chiede. E ancora: "Io vedo una nazione misera, vedo gente che sta peggio. Questa impostazione di 200 miliardi di evasione mi sembrano una bischerata. Se poi il 75 per cento delle indagini che fa la Guardia di finanza finiscono in scatafascio...". A quel punto, in tema di evasione fiscale, c'è uno scambio di battute tra Stefano Bandecchi e Corrado Formigli. "Io non sono ancora scappato..". E il conduttore sorride: ""Questo 'ancora'...".