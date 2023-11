Myrta Merlino ferma l'ospite e crolla in diretta: "È molto difficile"

17 novembre 2023 a

Italia col fiato sospeso per la sparizione di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Dei due non si sa più nulla da sabato scorso e le ultime notizie fanno temere il peggio. A parlare del rapporto tra gli ex fidanzati sono state la nonna e la sorella della 22enne, entrambe intervenute a Pomeriggio 5. "Filippo non lo conoscevo, l'ho visto solo in occasione del funerale della mamma di Giulia. Sapevo che all'inizio erano innamorati, ma poi naturalmente le cose fra loro sono cambiate", ha raccontato la signora Carla a Myrta Merlino nella puntata di Canale 5 in onda venerdì 17 novembre.

A quel è stata la sorella Elena a dire la sua: "Chiunque li conoscesse capiva che c'era qualcosa che non andava. La mia situazione di comprensione era più ampia. La gelosia era un brutto segnale. Giulia era molto legata alle persone che le stavano vicino e non solitaria. Stava iniziando ad aprirsi al mondo e lui (l'ex fidanzato, ndr) può aver percepito questa cosa come un distaccamento".

Tornando in studio la conduttrice ha ricordato ai telespettatori le passioni della 22enne, tra cui quella per il disegno e per la musica. Da qui un servizio a lei dedicato. Ecco allora che quando la clip è finita, la sorella non ha trattenuto le lacrime. "Noi speriamo con tutto il cuore che sia ancora viva, che possa tornare a casa. Elena, qual è la speranza che tu oggi riesci a tenere viva dentro di te?", ha chiesto la conduttrice alla sorella, scoppiando tutte e due a piangere. "Se Elena non se la sente, non fa niente. È molto difficile. Parliamo di giallo, di cronaca, ma è vita", ha poi concluso.