Giulia Cecchettin, Capotondi smonta Landini: "Noi donne? No, scioperate voi"

20 novembre 2023 a

a

a

Maurizio Landini si è infervorato da Massimo Gramellini, a In altre parole, su La7, nella puntata del 19 novembre, sul caso di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta che non accettava la fine della loro relazione e che è stato rintracciato e arrestato in Germania. "Il sindacato cosa deve fare per affrontare questa situazione? Quali forme di mobilitazione puoi mettere in campo?", si chiede il segretario generale della Cgil che è in collegamento. "Sono gli uomini che fanno violenza, c'è un problema degli uomini. Provate a pensare alla Finlandia dove le donne hanno scioperato. Cosa succederebbe se le donne si fermassero?"", prosegue Landini.

E a quel punto, Cristiana Capotondi, che è in studio lo interrompe: "Si ferma il Paese. Fatelo voi uomini uno sciopero, dovete scioperare voi uomini". E ancora, dice l'attrice: "Perché noi con la grazia di Dio andiamo avanti, lavoriamo, gestiamo famiglie".

Il padre di Filippo Turetta parla da Del Debbio? La durissima reazione di Elena Cecchettin | Video

Quindi Maurizio Landini incassa e rilancia: "Stavo proprio pensando che gli uomini non solo scioperano ma destinano qualcosa per i centri anti-violenza per le donne". E snocciola i numeri: "Siamo già a 103 donne ammazzate, siamo di fronte a una strage. Non si può continuare a vedere le cose e non fare qualcosa per cambiarle", conclude il sindacalista

Qui il botta e risposta tra Maurizio Landini e Cristiana Capotondi a In altre parole