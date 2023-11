Giulia Cecchettin, la sorella Elena: "Eravamo a un concerto, a cosa la ha obbligata"

20 novembre 2023 a

Elena Cecchettin, in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1, racconta un episodio emblematico del tipo di relazione che si era creato tra sua sorella Giulia e Filippo Turetta, ora accusato di omicidio volontario. "L'11 febbraio, siamo andate insieme a un concerto a Milano. Lei probabilmente aveva detto qualcosa a lui (Turetta ndr) del tipo 'ti aggiorno su quello che faccio', ma lui l'aveva presa troppo letteralmente, l'aveva obbligata a scriverle ogni due secondi quello che stavamo facendo".

Per questo, prosegue Elena, "dissi a Giulia che però non poteva stare tutta la giornata sul telefono e lei glielo ha detto e lui ha iniziato a fare scenate del tipo 'me lo hai promesso, mi stai tradendo, questo è abbandono'". Quindi, aggiunge. "Io ho preso, con il suo consenso, il telefono di Giulia in maniera tale che non sentisse la pressione di rispondere ogni volta che lo sentiva vibrare. Lui ha iniziato a scrivere a me, io l'ho bloccato perché su di me non facevano breccia i suoi ricatti. Ma è stata una cosa che mi ha lasciato molto interdetta".

E c'è anche un altro episodio che era poi stato "il motivo per cui Giulia aveva rotto con lui la prima volta", fu quello in cui lui le disse "'dovresti fermarti con gli esami e aiutare me perché non possiamo non laurearci insieme'". Un fatto che l'aveva allarmata molto e che aveva sconvolto anche Giulia.