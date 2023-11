Lilli Gruber risponde a Giorgia Meloni: "Poco abituata alla democrazia"

21 novembre 2023 a

"Ringrazio Giorgia Meloni per l'attacco che considero una prima dimostrazione della sua volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa, un esercizio di democrazia al quale lei è poco abituata. Le porte di Otto e mezzo sono sempre aperte": Lilli Gruber replica così alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nelle scorse ore ha commentato con un post le sue parole di ieri sera a Otto e mezzo. Dopo che la giornalista ha definito la premier come “un’espressione della cultura patriarcale", la Meloni ha risposto in modo duro: "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo".

"Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale - ha scritto la premier sui social, allegando una foto che la ritrae con la figlia Ginevra ancora neonata, la mamma Anna Paratore e la nonna Maria -. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di 'cultura patriarcale' della mia famiglia. Davvero senza parole". E la giornalista ha replicato: "Ritengo comunque che sia sempre pericoloso, per il buon funzionamento democratico, quando un/una presidente del Consiglio attacca direttamente la stampa e singoli giornalisti. Per fortuna, il diritto al pensiero libero e critico è ancora ben tutelato dalla nostra Costituzione".